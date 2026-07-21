Мишустин заявил о снижении зависимости экономики РФ от углеводородов

Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым изменение структуры доходов государства. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи сторон.
Глава ведомства доложил, что проводимая налоговой службой работа позволит государству без проблем проживать периоды нестабильности мировых нефтегазовых цен.
"Много лет, мне кажется, государство стремилось снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд"
- Михаил Мишустин
Напомним, ранее премьер поручил директору Фонда развития промышленности Роману Петруце активнее стимулировать спрос на российскую продукцию, назвав ФРП важным институтом для создания в стране высокотехнологичного производства.