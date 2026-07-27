Китай готов развивать военное сотрудничество с Азербайджаном – посол КНР в Баку

Китайские военные заинтересованы в обмене опыта с азербайджанскими коллегами, отметила посол КНР в Баку. Пекин также готов развивать диалог по другим направлениям.
Китайские ВС готовы продолжать сотрудничество с Азербайджаном, сообщила диппредставитель Пекина в АР Лу Мэй.
"Китай и Азербайджан являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Под стратегическим руководством глав наших государств китайско-азербайджанские отношения сохраняют устойчивую положительную динамику, а сотрудничество в различных сферах непрерывно развивается, принося ощутимые результаты народам наших стран"
– Лу Мэй
Как отметила Лу Мэй, сотрудничество в сфере обороны является важным направлением в отношениях между Баку и Пекином. Китай готов и далее развивать диалог с Баку по всем направлениям сотрудничества, включая реализацию проекта "Один пояс – один путь", подчеркнула глава дипмиссии КНР.