Вестник Кавказа

Жара в Шанлыурфе почти достигла 50 градусов

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецком городе Шанлыурфа установилась чрезвычайно жаркая погода: температура воздуха поднялась до 48 градусов.

До аномальных отметок выросла температура воздуха в одном из самых жарких городов Турции – Шанлыурфе, об этом пишут местные СМИ.

"Термометры в Шанлыурфе показали 48 градусов"

– DHA

Издание подчеркивает, что такой показатель существенно выше климатической нормы. Местные жители и туристы проводят время в парках и ищут прохлады у фонтанов.

Напомним, что город Шанлыурфа, расположенный на юго-востоке Турции, входит в число самых жарких городов страны. В летнее время воздух прогревается до отметок выше 45 градусов.

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