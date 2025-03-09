Жара в Шанлыурфе достигла 55 градусов

Воздух в городе Шанлыурфа, расположенном на юго-востоке Турции, прогрелся, а точнее раскалился, до рекордной отметки в плюс 55 градусов. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

Температурный рекорд был установлен в городе Шанлыурфа (административном центре одноименной провинции) в Турции, сообщают турецкие СМИ.

Сегодня днем на бульваре Ататюрка была зарегистрирована температура воздуха 55 градусов выше нуля – о таких показателях термометра пишет Anadolu.

Улицы города практически опустели. Власти призывают население к осторожности, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, лицам пожилого возраста и детям лучше не выходить из помещений в самое жаркое время – с 11 утра до четырех часов дня.

Те, кому все же необходимо выйти на улицу, используют шляпы и зонты для защиты от солнца. Кроме того, многие ищут прохлады в парках и скверах, в тени деревьев.

Как следует из прогноза погоды, в ближайшую неделю как минимум облегчения от жары жителям Шанлыурфы ждать не приходится.