Жара в Шанлыурфе достигла 55 градусов

Температурный рекорд был установлен в городе Шанлыурфа (административном центре одноименной провинции) в Турции, сообщают турецкие СМИ.
Сегодня днем на бульваре Ататюрка была зарегистрирована температура воздуха 55 градусов выше нуля – о таких показателях термометра пишет Anadolu.
Улицы города практически опустели. Власти призывают население к осторожности, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, лицам пожилого возраста и детям лучше не выходить из помещений в самое жаркое время – с 11 утра до четырех часов дня.
Те, кому все же необходимо выйти на улицу, используют шляпы и зонты для защиты от солнца. Кроме того, многие ищут прохлады в парках и скверах, в тени деревьев.
Как следует из прогноза погоды, в ближайшую неделю как минимум облегчения от жары жителям Шанлыурфы ждать не приходится.