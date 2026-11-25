Ален Симонян отправится в Азербайджан в начале следующего месяца. Согласно предварительным данным, он посетит не Баку, а какой-то другой город соседней республики.

Во время предстоящего визита в Азербайджан будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил 26 ноября секретарь Совбеза Армения Ален Симонян в ходе брифинга с журналистами в рамках 5-й встречи инициативы "Мост мира".

Он отметил, что повестка вопросов, которые будут обсуждаться в ходе декабрьского визита, существенно не будет отличаться от повестки предыдущих встреч.

"Это наши постоянно обсуждаемые вопросы, повестка не будет сильно отличаться. Наш коллега приезжал в Армению, теперь наша очередь. Я поеду, мы договоримся также о следующей встрече. На подобных встречах мы говорим о большом количестве вопросов, на повестке дня в основном одни и те же темы"

– Ален Симонян

Говоря о перспективах экономического взаимодействия, Симонян обратил внимание на то, что Армения и Азербайджан схожи в сельском хозяйстве, а также добавил, что запасы нефти и газа дают Азербайджану определенные преимущества.

Спикер Совбеза отметил, что сотрудничество двух республик Южного Кавказа в экономике может сделать Армению привлекательной также для международных организаций.

"Одним из главных стержней сотрудничества Армении и Азербайджана является дорога"

– Ален Симонян