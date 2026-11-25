Глава Сочи сообщил, что запуск обходной дороги в Адлере отложен на 2028 год. Ранее ввести обход планировалось в 2027 году.

Обход Адлера в составе дублера трассы Джубга - Сочи (А-147) введут в эксплуатацию с опозданием, не в 2027 году, а в 2028 году, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

"Очень плотно у нас идет (строительство – ред.) обхода Адлера - одного из участков дороги Джубга - Сочи. Обход Адлера предполагался к сдаче в 2027 году. Немножко задержались. Но я уверен, что в 2028 году это будет уже открытая дорога"

– Андрей Прошунин

Он напомнил, что обход будет включать два тоннеля по 5 км каждый и развязку, что позволит удобно добираться в Красную Поляну, не заезжая в Адлерский район, пишет "Интерфакс".