Американский лидер Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде заявили о важности скорейшего урегулирования конфликтов на Украине и в Иране.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили украинское урегулирование и развитие ситуации в Иране, говорится в их совместном заявлении, которое распространил Белый дом.

Отмечается, что на пошедшей в Мар-а-Лаго во Флориде встрече, стороны "заявили о важности скорейшего урегулирования конфликта на Украине и предотвращения его разрастания".

Отдельной темой переговоров стало дальнейшее развитие иранского конфликта, а также Трамп и Рютте обсудили перспективы новой эскалации на Ближнем Востоке.

"Встреча была очень содержательной, основными темами стали урегулирование между Россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе добились на саммитах в Гааге и Анкаре"

– заявление

Белый дом высоко оценил прошедшие переговоры Трампа и Рютте, в тексте заявления они были охарактеризованы как превосходные и плодотворные.

Также отмечается, что президент США и генсек Североатлантического альянса обсудили наращивание расходов на оборону.