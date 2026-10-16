В СНГ рассматривают вопрос о присоединении Ирана в качестве первой страны нового формата "СНГ+", заявил генсек Содружества Сергей Лебедев.

​Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Иран может первым получить статус в рамках нового формата "СНГ+". Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, приуроченном к 35-летию Содружества.

Как подчеркнул генсек, идея запуска нового формата уже вызвала заметный интерес у многих стран Содружества, и сейчас стороны обсуждают возможность предоставить такой статус Исламской республике.

​"И я чувствую, оценки в основном позитивные. Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству"

- Сергей Лебедев

Кроме того, он подчеркнул, что впервые о желании запустить формат "СНГ+" заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан 9 октября на саммите в национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши.