Власти Узбекистана намерены в ближайшее время приступить к реализации региональных туристических проектов, общая стоимость которых составит $11 млрд.

Работа над реализацией региональных туристических проектов в общей сложности на $11 млрд в скором времени стартует в Узбекистане, об этом рассказал вице-премьер РУз Жамшид Ходжаев.

Соответствующее сообщение было опубликовано им по итогам встречи с бизнесменами и инвесторами в туристической сфере.

Ходжаев сообщил, что за январь-октябрь текущего года Узбекистан посетили 11,6 млн туристов, этот показатель почти на 20% превышает цифру за аналогичный период 2025 года. При этом доходы, которые принесло оказание туристических услуг, увеличились почти в полтора раза.

"В ближайшее время начнется работа над региональными туристическими проектами общей стоимостью $11 млрд"

- Жамшид Ходжаев

Вице-премьер добавил, что предполагается также создание мастер-планов для 34 туристических объектов в текущем и будущем годах, после их разработки инвесторы смогут начать реализацию проектов.

Ходжаев отметил, что ведется работа над увеличением числа отелей международных брендов, предполагается довести его до сотни.