В Баку состоялась встреча представителей России и Азербайджана, на которой были рассмотрены перспективы расширение сотрудничества в промышленности и торговле.

Встреча первого замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнура Алиева с замминистра промышленности и торговли России Романом Чекушовым и вице-премьером Татарстана, министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко состоялась в Баку.

Соответствующее сообщение распространило Минэкономики Азербайджана.

Участники встречи поговорили о возможностях для расширения российско-азербайджанского сотрудничества в промышленной и торговой сферах. Кроме того, были рассмотрены возможные шаги по дальнейшему развитию экономических связей.

В ходе беседы был отмечен серьезный потенциал для дальнейшего развития российско-азербайджанских экономических связей. Также предметом рассмотрения стали пути наращивания товарооборота и упрочение сотрудничества между деловыми кругами РФ и АР.

Еще одной темой беседы стало развитие сотрудничества в таких областях, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и транспорт.