Грузия в течение ближайших 10 лет существенно увеличит энергомощности, сообщила Квривишвили. По ее словам, это позволит стране начать поставки энергии в ЕС.

Грузия планирует к 2036 году полностью покрыть внутренний спрос и начать экспорт электроэнергии в Европу. Об этом заявила глава Минэкономики страны в ходе выступления 13-й министерской встрече "Зеленого энергетического коридора" в Бухаресте.

Она подчеркнула, что этого удастся добиться благодаря тому, что к указанному времени установленная мощность электроэнергетики Грузии увеличится в 2,5 раза – до 11,5 тысячи МВт.

"На сегодняшний день установленная мощность электроэнергетики Грузии составляет около 5 тысяч МВт. Мы преобразовали десятилетний план развития энергетического сектора, который предусматривает увеличение установленной мощности в 2,5 раза к 2036 году, а это означает, что местная генерация достигнет примерно 11,5 тысячи МВт"

– Мариам Квривишвили

Грузинский министр добавила, что достижение полной самообеспеченности Грузии в электроэнергетике позволит не только покрыть внутренние потребности страны, но и укрепить энергетическую безопасность Европы за счет экспорта по будущему подводному энергокабелю, проложенному по дну Черного моря, передает "Sputnik Грузия".