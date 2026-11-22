Ваагн Хачатурян своим указом отозвал послов из более чем 10 стран. Об этом информирует пресс-служба президента РА.

Армения разом отозвала послов из 13 стран. Об этом свидетельствуют документы, размещенные 23 ноября на сайте президента республики.

Согласно указу президента РА Ваагна Хачатуряна, отозваны посол в Болгарии и Северной Македонии, посол в Греции и Албании, посол в Аргентине, Чили и Перу, посол в Канаде, Доминиканской Республике, на Кубе и на Ямайке, посол в Израиле и посол в Нидерландах и постпред при Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, отозван глава миссии Армении при НАТО.