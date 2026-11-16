Накануне глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер совершил поездку на Ближний Восток, в ходе которой обсудил с руководством союзников военное партнерство.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер накануне завершил рабочий визит на Ближний Восток, говорится в официальном сообщении командования.

Отмечается, что в ходе поездки он встретился с руководством союзных стран в регионе, и обсудил с ними вопросы военного взаимодействия.

Купер совершил визит в Израиль, Саудовскую Аравию и Катар, уточняется в заявлении.

"Глава CENTCOM Брэд Купер завершил недельный визит к союзникам США на Ближнем Востоке. В ходе встреч с гражданскими и военными лидерами Израиля, Саудовской Аравии и Катара он обсудил текущую обстановку в области безопасности и возможности для продолжения сотрудничества"

– сообщение

Также газета The Times of Israel со ссылкой на источники пишет, что глава CENTCOM встретился с начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными.

Как рассказали источники издания, стороны обсудили сотрудничество Вашингтона и Тель-Авива в этом направлении на фоне возможной эскалации конфликта вокруг Ирана.