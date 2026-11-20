Итоговую декларацию климатической конференции ООН COP31, проходившей в турецкой Анталье, так и не удалось подписать из-за сопротивления 11 стран, среди которых оказались несколько государств Евросоюза.

Организаторы международной климатической конференции ООН COP31, проходившей в турецкой Анталье, отказались от идеи сформировать и подписать компромиссный вариант итоговой декларации, предложенный Турцией и Австралией, из-за упорного противостояния 11 стран-участниц, большинство которых составляли страны Евросоюза: они категорически воспротивились тому, что в ней отсутствует положение о поэтапном отказе от использования ископаемого топлива, заявил председательствующий на конференции министр окружающей среды, градостроительства и климата Турции Мурат Курум.

"Окончательно согласованный текст проекта резолюции накануне вечером был направлен сторонам, решение остается за генеральным советом конференции. Нового проекта документа не будет"

- Мурат Курум

Выступая на заключительном пленарном заседании конференции, Курум отметил, что на протяжении двух недель в Анталье велась масштабная работа ради общего будущего человечества, а лидеры, министры, переговорщики, ученые и молодежь со всего мира работали днем и ночью, объединив общей целью. До последнего момента они искали возможности для достижения консенсуса, хотя никто не получил всего, чего хотел, приводит слова министра телеканал TRT Haber, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Итоговый документ конференции включал все вопросы – от электрификации и цели ограничения глобального потепления уровнем 1,5 градуса до финансирования мер по адаптации к изменению климата и вопросов, связанных с океанами, при этом ни одна из сторон не подходила к подготовке документа исключительно с позиции собственных приоритетов, подчеркнул Курум.

Курум поблагодарил представителей всех стран, которые на протяжении двух недель самоотверженно работали днем и ночью, выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который выступил за проведение COP31 в Турции и обеспечил необходимые условия для организации переговоров, а также главе Консультативного совета высокого уровня ООН по вопросам нулевых отходов Эмине Эрдоган, поддерживающей экологическую политику страны.

Также глава COP31 также выразил признательность Секретариату ООН и исполнительному секретарю ООН по изменению климата Саймону Стиллу, которые непрерывно работали над продвижением процесса, председательствам COP29 и COP30, а также министрам, переговорным делегациям и наблюдателям, внесшим вклад в работу конференции.

Напомним, в так и не принятом варианте итоговой декларации из 94 пунктов говорится: мир движется к превышению глобального климатического порога в 1,5 градусов по Цельсию, и участники саммита поддерживают инициативу увеличения доли электроэнергии в мировом энергобалансе до 35% к 2035 году.

Все страны-участницы высказываются за развитие возобновляемых источников энергии и помощь развивающимся странам в адаптации к изменениям климата, однако из окончательного варианта документа исключено положение об объемах финансирования.