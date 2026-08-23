Специалистам по взрывным работам Донского спасательного центра сегодня пришлось обезвреживать авиабомбу, обнаруженную в Ботлихском районе Дагестана одним из местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Расчетом Донского спасательного центра МЧС России в составе трех человек личного состава и одной единицы техники был произведен подрыв авиабомбы в нескольких километрах от населенного пункта Тасута"
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Неразорвавшийся боеприпас находился в одном из ущелий. Сразу после получения сообщения о его обнаружении авиационную бомбу оцепили сотрудники ОВД Ботлихского района, а все силы и средства экстренного реагирования были приведены в полную готовность, передает ТАСС.
Чтобы уничтожить смертельно опасный предмет, подрывникам пришлось со всеми мерами предосторожности вывезти его на безопасное расстояние от населенных пунктов, и лишь потом привести в действие накладной заряд, добавили в пресс-службе.