Подрывники Донского спасательного центра избавили от авиабомбы ущелье в Ботлихском районе Дагестана, ее обнаружил местный житель. Неразорвавшийся боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.

Специалистам по взрывным работам Донского спасательного центра сегодня пришлось обезвреживать авиабомбу, обнаруженную в Ботлихском районе Дагестана одним из местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Расчетом Донского спасательного центра МЧС России в составе трех человек личного состава и одной единицы техники был произведен подрыв авиабомбы в нескольких километрах от населенного пункта Тасута"

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Неразорвавшийся боеприпас находился в одном из ущелий. Сразу после получения сообщения о его обнаружении авиационную бомбу оцепили сотрудники ОВД Ботлихского района, а все силы и средства экстренного реагирования были приведены в полную готовность, передает ТАСС.

Чтобы уничтожить смертельно опасный предмет, подрывникам пришлось со всеми мерами предосторожности вывезти его на безопасное расстояние от населенных пунктов, и лишь потом привести в действие накладной заряд, добавили в пресс-службе.