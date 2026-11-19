Трагический инцидент случился в субботу во Владикавказе. В многоэтажном доме взорвался газ. В результате ЧП есть погибшие.

Трагедия случилась сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе, о ней рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В ведомстве пояснили, что получили сигнал о хлопке в многоквартирном доме, расположенном во Владикавказе на улице Курсантов Кировцев. Взрыв прогремел на шестом этаже.

"По прибытии обнаружено, что в здании выбиты окна, возгорания нет"

- МЧС Северной Осетии

В данный момент пожарные разбирают разрушенные конструкции. В работах от МЧС участвуют 30 человек.

Взрыв унес жизни двух человек. Кроме того, еще двое ранены, они госпитализированы.