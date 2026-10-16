В 2026 году года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников поступило 3,9 млрд манатов инвестиций.

С января по октябрь текущего года объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что в этот период инвестиции достигли 3,9 млрд манатов.

Также в Госкомстате отметили, что доля иностранных инвестиций в общем объеме вложений в основной капитал выросла с 22,5% до 23,9%.

Более 97% или 3,8 млрд манатов иностранных инвестиций поступили из Великобритании, Турции, России, США, ОАЭ, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции, Индии и Китая.

Также в ведомстве сообщили, что Инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 28,7%, до 5,4 млрд манатов.

В ненефтегазовый сектор также отмечен рос на 2,3%, до 11,3 млрд манатов.

Кроме того, вложения в производство продукции увеличились на 20%, до 9,1 млрд манатов.

При этом, инвестиции в строительство жилых домов уменьшились на 4,8%, достигнув 2,3 млрд манатов, сообщает Госкомстат.