Согласно статистике, в топе новогодних бронирований у россиян в текущем зимнем сезоне оказались Египет, ОАЭ и Турция.

Египет возглавляет рейтинг российских бронирований на предстоящий зимний сезон и новогодние праздники, заявила директор по маркетингу и продажам туроператора Coral Travel Вероника Филиппова.

Об этом она сообщила на конференции, приуроченной к церемонии вручения премии Starway-2026 лучшим партнерам туроператора.

"Египет этой зимой остается самым популярным среди зарубежных направлений. Он лидирует по продажам и на новогодние каникулы, и на весь зимний сезон"

— Вероника Филиппова

Она подчеркнула, что "средняя продолжительность отдыха и предпочтения туристов по категориям отелей не изменились", несмотря на повышение цен.

Также в топ-5 наиболее востребованных направлений зимнего отдыха вошли ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Турция.

По сравнению с концом ноября 2025 года Вьетнам переместился с пятой позиции на четвертую, обойдя Турцию.

Также чуть менее популярным стали ОАЭ, так как сейчас они занимают третью строчку рейтинга, их опередил Таиланд.

По словам Филипповой, это связано с ближневосточным кризисом и разливом нефти в октябре.

О том, что Египет уже не первый год является рекордсменом в бронирований новогодних туров у россиян, также заявил гендиректор турагентства "Тревелсервис" Алексей Новиков.

"Египет - бюджетная страна, близко лететь прямым рейсом, и по выгодной цене в очень хорошем отеле ты можешь получить все, что нужно для хорошего отдыха"

— Алексей Новиков

Он отметил, что египетские курорты популярны у семей с детьми благодаря относительно непродолжительному перелету и хорошему выбору отелей с инфраструктурой для отдыха с детьми.

Отметим, что по данным пограничной службы ФСБ РФ с января по сентябрь 2026 года россияне совершили более 1,5 млн поездок в Египет с целью туризма.