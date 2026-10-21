В скором времени сразу две авиакомпании – российская малобюджетная "Победа" и частная узбекистанская Centrum Air начнут выполнять дополнительные авиарейсы между Минеральными Водами и Самаркандом.

Уже с начала наступающего 2027 года один из древнейших городов мира узбекистанский Самарканд станет доступнее для российских туристов: из аэропорта Минеральные Воды туда начинают летать сразу две авиакомпании, российский лоукостер "Победа" и узбекистанская частная авиакомпания Centrum Air, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

"Самарканд может стать как главной целью поездки, так и яркой остановкой на пути к новым маршрутам - это очень интересное направление для отдыха, город известен своими мечетями и мавзолеями"

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Древний город – не только легендарная остановка на Великом шелковом пути, но и удобный транспортный хаб, откуда можно продолжить путешествие и отправиться в другие города и страны, отмечается в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Точная дата старта пассажирских авиарейсов авиакомпании "Победа" пока не сообщается, известно лишь, что выполняться они будут по вторникам и субботам. Авиакомпания Centrum Air планирует начать выполнять рейсы с 20 января 2027 года.

Сейчас из Минеральных Вод в Самарканд летают только пассажирские самолеты авиакомпании "Азимут" – они поднимаются в воздух по четвергам и воскресеньям, говорится в сообщении.