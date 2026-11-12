Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция ведут спокойный и уважительный диалог по реэкспорту ракетных систем С-400.

РФ продолжает переговоры с Турцией по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, диалог проходит в спокойном и уважительном ключе, рассказал глава российской дипмиссии в Анкаре Сергей Вершинин.

"Я очень рад, что мы ведем очень уважительный и спокойный диалог с нашими турецкими друзьями по этому вопросу. Это моя политическая позиция"

– Сергей Вершинин

Ранее в Кремле сообщили, что вопрос о реэкспорте ракетных систем С-400 есть на повестке дня, стороны продолжают работать в этом направлении.

В начале октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что до поставки Турции истребителей F-35 может пройти много лет. Рубио снова подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса с реэкспортом С-400.