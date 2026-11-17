По данным КСИР, в районе к востоку от Ормузского пролива три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись.

Три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись в районе к востоку от Ормузского пролива. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает государственный телеканал IRIB.

В КСИР утверждают, что танкеры подорвались и загорелись из-за игнорирования предупреждений иранских военно-морских сил.

По данным иранских военных, танкеры шли по несанкционированному Тегераном маршруту с отключенными системами автоматической идентификации судов.

Напомним, накануне в КСИР сообщали о подрыве нескольких коммерческих судов в восточной части Ормузского пролива, следовавших по несанкционированным Тегераном маршрутам.