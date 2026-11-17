Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит Узбекистану кредит в $300 млн на проекты в сфере низкоуглеродной энергетики. Это позволит снизить зависимость страны от поставок природного газа.
"Этот кредит - важный шаг в партнерстве Нового банка развития с Узбекистаном, нашим новейшим государством-членом и первым участником из Центральной Азии. НБР намерен всемерно поддерживать энергетический переход Узбекистана и реализацию его повестки устойчивого развития"
– вице-президент и операционный директор НБР Роман Серов
Средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с солнечными, ветровыми, атомными станциями, а также ГЭС. Целью называется укрепление энергетической безопасности страны, а поддержка промышленного роста и качества жизни в центральноазиатской республике.