Грузовой коммерческий танкер дважды подвергся нападению во время прохождения через Ормузский пролив в семи морских милях к северу от побережья Омана.

В Ормузском проливе танкер подвергся двойной атаке в 7 морских милях к северу от оманского города Хасаб. Информацию об этом распространило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Поступило сообщение об атаке танкера, проходившего через Ормузский пролив, в результате которой судно вышло из строя и загорелось машинное отделение. Экипаж в безопасности. Оценка ущерба и воздействия на окружающую среду на момент составления этого отчета неизвестны"

- UKMTO

В ведомстве уточнили, что возгорание на борту началось непосредственно после второго удара. В связи с данным инцидентом проводится расследование.

Также управление рекомендует судам соблюдать осторожность при прохождении через пролив и сообщать о любой подозрительной активности.