Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран теперь рассматривает гражданскую инфраструктуру, расположенную недалеко от военных баз Израиля и США, как потенциальные цели для ударов.

Иранские военные теперь будут наносить удары по гражданским объектам, которые расположены рядом с американскими и израильскими базами, такое заявление сделал спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в соцсети Х.

Галибаф подчеркнул, что теперь любая инфраструктура врага считается для Ирана потенциальной целью для атаки.

"Новое правило: любая плотина, порт или электростанция рядом с американской или израильской базой, считаются объектами двойного назначения"

– Мохаммад Багер Галибаф

Так он прокомментировал статью The New York Times, в которой, как утверждает Галибаф, эксперты рекомендуют при планировании следующих ударов США по Ирану наносить точечные удары по плотинам, расположенных рядом с иранскими ракетными объектами, поскольку, по мнению аналитиков газеты, "они используются как в гражданских, так и в военных целях".