Иранские военные теперь будут наносить удары по гражданским объектам, которые расположены рядом с американскими и израильскими базами, такое заявление сделал спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.
Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в соцсети Х.
Галибаф подчеркнул, что теперь любая инфраструктура врага считается для Ирана потенциальной целью для атаки.
"Новое правило: любая плотина, порт или электростанция рядом с американской или израильской базой, считаются объектами двойного назначения"
– Мохаммад Багер Галибаф
Так он прокомментировал статью The New York Times, в которой, как утверждает Галибаф, эксперты рекомендуют при планировании следующих ударов США по Ирану наносить точечные удары по плотинам, расположенных рядом с иранскими ракетными объектами, поскольку, по мнению аналитиков газеты, "они используются как в гражданских, так и в военных целях".