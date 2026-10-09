Азербайджан усиливает контроль над побережьем Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому в стране усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях и защиту экологии Каспийского моря.

В Азербайджане вышел указ за подписью президента страны Ильхама Алиева, который вносит серьезные изменения в государственное управление на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря. Он уже опубликован на сайте главы республики.

В соответствии с документом будет усилен контроль над использованием земель, защитой экологии и проведена цифровизация контроля за береговой линией ценного водоема, координировать которые будет Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики страны, передает Sputnik Азербайджан.

Для создания контролирующего органа штат ведомства вырастет на 40 человек, в течение полугода ему поручено измерить, провести зонирование и точно зафиксировать на цифровых и бумажных картах границы прибрежной полосы, кроме имеющихся островов, жилых районов, портов, а также промышленных и энергетических объектов.

После завершения этой работы побережье Каспия получит особый правовой статус с четким разделением на туристические, хозяйственные и природоохранные зоны. Также будут подготовлены законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за незаконный захват прибрежных территорий.

Передачу всех участков у моря в аренду или частное пользование переведут в онлайн-формат по принципу "единого окна", а актуальные данные о них введут в специальную геоинформационную систему на портале электронного правительства.

Азербайджан на форумах различного уровня не раз поднимал вопрос критического снижения уровня воды в Каспийском море и призывал переходить от обсуждений к постоянно действующим механизмам контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, что последние замеры показали: уровень Каспийского моря достиг минимума за 48 лет, упав на 2,5 метра, а в прибрежных районах вода отступила более чем на 1,5 метра. Главными причинами катастрофической потери воды специалисты называют изменение климата и глобальное потепление.

Еще один важный фактор - при дальнейшем снижении уровня воды береговая линия в отдельных районах Азербайджана может отступить на 12 км, что станет критичным для прибрежных сооружений, в том числе портовых структур и прибрежных курортов и пансионатов.