Удар по киберпреступности в Турции: задержаны 167 человек

Правоохранители Турции задержали 167 человек в 12 провинциях в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях.

Силовики Турции провели масштабную операцию, направленную против киберпреступности. Правоохранители задержали 167 человек в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях, передает пресс-служба МВД страны.

Задержания охватили 12 регионов страны. По данным уголовного дела, подозреваемые организовывали мошеннические схемы в социальных сетях, а также устраивали незаконные азартные игры. Кроме того, в материалах дела отмечены факты взлома банковских и игровых аккаунтов.

Правоохранители Турции не ограничились задержаниями. Также было заблокировано свыше 800 связанных с преступниками интернет-адресов.

У задержанных было изъято огнестрельное оружие с патронами. 32 человека арестованы, в отношении 31 приняты меры судебного контроля.