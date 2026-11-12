Вестник Кавказа

Удар по киберпреступности в Турции: задержаны 167 человек

Удар по киберпреступности в Турции: задержаны 167 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Турции задержали 167 человек в 12 провинциях в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях.

Силовики Турции провели масштабную операцию, направленную против киберпреступности. Правоохранители задержали 167 человек в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях, передает пресс-служба МВД страны. 

Задержания охватили 12 регионов страны. По данным уголовного дела, подозреваемые организовывали мошеннические схемы в социальных сетях, а также устраивали незаконные азартные игры. Кроме того, в материалах дела отмечены факты взлома банковских и игровых аккаунтов. 

Правоохранители Турции не ограничились задержаниями. Также было заблокировано свыше 800 связанных с преступниками интернет-адресов. 

У задержанных было изъято огнестрельное оружие с патронами. 32 человека арестованы, в отношении 31 приняты меры судебного контроля.

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