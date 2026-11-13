Внешнеторговый оборот Грузии превысил $23 млрд в 2026 году

За первые десять месяцев 2026 года общий внешнеторговый оборот Грузии превысил отметку в $23 млрд благодаря активному росту экспорта.
Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти за счет активного увеличения экспорта. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
В январе-октябре 2026 года общий объем внешней торговли страны показал устойчивую положительную динамику, увеличившись на 9,6%, и в денежном эквиваленте составил $23,1 млрд.
Согласно опубликованным данным, экспортные поставки за указанный период выросли на 17,9%. В денежном выражении данный показатель достиг $6,9 млрд.
Отмечается, что импорт товаров также продемонстрировал рост, увеличившись на 6,5%. По итогам десяти месяцев объем импорта составил $16,2 млрд.