Вестник Кавказа

Внешнеторговый оборот Грузии превысил $23 млрд в 2026 году

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые десять месяцев 2026 года общий внешнеторговый оборот Грузии превысил отметку в $23 млрд благодаря активному росту экспорта.

Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти за счет активного увеличения экспорта. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В январе-октябре 2026 года общий объем внешней торговли страны показал устойчивую положительную динамику, увеличившись на 9,6%, и в денежном эквиваленте составил $23,1 млрд.

Согласно опубликованным данным, экспортные поставки за указанный период выросли на 17,9%. В денежном выражении данный показатель достиг $6,9 млрд.

Отмечается, что импорт товаров также продемонстрировал рост, увеличившись на 6,5%. По итогам десяти месяцев объем импорта составил $16,2 млрд.

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