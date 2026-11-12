Вестник Кавказа

Азербайджан обыграл Лихтенштейн в Лиге наций

Азербайджан обыграл Лихтенштейн в Лиге наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Азербайджана играла сегодня на выезде с национальной командой Лихтенштейна в рамках Лиги наций. Судьбу встречи решил мяч, забитый форвардом Махиром Эмрели.

В Вадуце 14 ноября состоялась встреча 4-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Лихтенштейна и Азербайджана по футболу. Победу с минимальным счетом одержали гости.

Единственный мяч был забит на 26-й минуте. Его автором стал азербайджанский нападающий Махир Эмрели.

Благодаря сегодняшней победе Азербайджан набрал 8 очков и занял первое место в Лиге D группе 2. На втором месте с 4 очками располагается Литва, а на третьем – Лихтенштейн (1 очко).

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