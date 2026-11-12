Азербайджан обыграл Лихтенштейн в Лиге наций

Сборная Азербайджана играла сегодня на выезде с национальной командой Лихтенштейна в рамках Лиги наций. Судьбу встречи решил мяч, забитый форвардом Махиром Эмрели.
В Вадуце 14 ноября состоялась встреча 4-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Лихтенштейна и Азербайджана по футболу. Победу с минимальным счетом одержали гости.
Единственный мяч был забит на 26-й минуте. Его автором стал азербайджанский нападающий Махир Эмрели.
Благодаря сегодняшней победе Азербайджан набрал 8 очков и занял первое место в Лиге D группе 2. На втором месте с 4 очками располагается Литва, а на третьем – Лихтенштейн (1 очко).