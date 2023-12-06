Вестник Кавказа

Анкара и Доха заключили соглашение о взаимной обороне

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Совместное соглашение об обороне было подписано между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Стамбуле соглашение о взаимной обороне, сообщает турецкое управление коммуникации.

Этот документ будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Анкарой и Дохой, отмечается в сообщении.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что соглашение о взаимной обороне, которое подписали сегодня Турция и Катар, придаст новый импульс отношениям двух стран"

— Управление коммуникации Турецкой Республики

Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля. 

В рамках партнерства Эрдоган и Аль Тани подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов, уточнили в ведомстве.

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