Анкара и Доха заключили соглашение о взаимной обороне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Стамбуле соглашение о взаимной обороне, сообщает турецкое управление коммуникации.
Этот документ будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Анкарой и Дохой, отмечается в сообщении.
"На встрече президент Эрдоган заявил, что соглашение о взаимной обороне, которое подписали сегодня Турция и Катар, придаст новый импульс отношениям двух стран"
— Управление коммуникации Турецкой Республики
Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля.
В рамках партнерства Эрдоган и Аль Тани подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов, уточнили в ведомстве.