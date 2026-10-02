ВВП России может вырасти быстрее прогноза

Темпы роста российского ВВП по итогам текущего года, судя по свежим данным Росстата, могут оказаться выше прогнозируемых.

Российский ВВП в текущем году может расти темпами, превышающими прогнозные показатели, заявили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Таким образом в ведомстве прокомментировали предварительные оценки ВВП за третий квартал нынешнего года, опубликованные Росстатом.

В МЭР подчеркнули, что экономика страны развивается даже на фоне внешних вызовов и санкций.

В III квартале 2026 года, отметили в ведомстве, ВВП вырос за счет внутреннего спроса, внесли свой вклад и ряд отраслей реального сектора, а именно обрабатывающие производства, в первую очередь машиностроение и металлургия. Кроме того, снова начался рост в строительстве, наблюдалось и увеличение грузооборота транспорта.

"Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза"

- Минэкономразвития России

В министерстве добавили, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как будут протекать структурные изменения в экономике, а также от реализации нацпроектов.