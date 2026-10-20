КСИР сообщил о возможности увеличить дальность иранских ракет

Дальность иранских ракет может быть увеличена, сообщили в КСИР. За время конфликта с США Иран нарастил опыт в разработке вооружений.

У Ирана есть возможность увеличить дальность своих ракет, рассказал советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Балали.

"Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность"

– Али Балали

Он добавил, что сейчас в Тегеране проходит выставка по случаю недели аэрокосмических сил КСИР, на которой представлено современное вооружение.

"Представленное там вооружение включает ракеты дальностью от двух трех с половиной тысячи километров, а также беспилотники, время полета которых составляет до 30 часов"

– Али Балали

На выставка также представлены различные комплексы ПВО и ракеты-носители для спутников, которые могут подниматься на высоту 500 км от земли.

Представитель КСИР заметил, что верхнего предела для полета иранских ракет нет, они могут добраться до любой цели, передает РИА Новости.

"У нас есть возможность доставить свое вооружение до любой точки или цели, нами определенной"

– Али Балали

Ранее в Тегеране заявляли, что дальность ракет специально ограничивалась расстоянием в 2 тыс км, на фоне изменения военной доктрины Исламской Республики с оборонительной на наступательную на фоне конфликта с США, ограничения на дальность ракет были сняты.