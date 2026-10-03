Задержаны главы "Самрук-Казына" и "Казахстанских железных дорог"

В Казахстане задержаны ряд топ-менеджеров компаний, тесно связанных с госсектором. В их числе главы "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и КТЖ Елжас Отыншиев.

Руководители крупных казахстанских компаний "Самрук-Казына" и "Казахстан Темир Жолы" ("Казахстанские железные дороги") Нурлан Жакупов и Елжас Отыншиев задержаны, официальная информация опубликована на сайте Комитета национальной безопасности страны.

Задержания были произведены накануне Службой по противодействию коррупции КНБ. Жакупов и Отыншиев подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Помимо них, задержан ряд других лиц.

Идут следственные действия, в ходе которых предполагается установить все обстоятельства дела.

"Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит"

- КНБ Казахстана

В комитете заверили, что продолжат борьбу с коррупцией для исполнения установок президента и реализации принципа "Закон и Порядок".