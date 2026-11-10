Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером в четверг – Кремль

Встреча Путина со спецпосланниками президента США пройдет послезавтра. Ранее сегодня Джаред Кушнер сообщил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби они отправляются со Стивеном Уиткоффом в Москву.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в этот четверг. Об этом сообщил 11 ноября помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что переговоры пройдут в первой половине дня.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. После них Джаред Кушнер анонсировал их совместный с Уиткоффом визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе переговоров с российским лидером они постараются добиться большего прогресса по ряду обсуждавшихся ранее вопросов.