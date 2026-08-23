По итогам сезона в Дагестане собрали более 262 тыс т винограда

Аграрии Дагестана полностью завершили уборку урожая винограда, собрав более 250 тыс т, а до конца года в регионе планируют посадить новые виноградники.

​В Дагестане завершена уборка урожая винограда, всего собрано 262,3 тыс т. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональный комитет по виноградарству и алкогольному регулированию.

​"Основными причинами снижения урожайности стали прошедшие весной текущего года паводки, в результате которых были частично повреждены виноградные насаждения"

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​По данным комитета, всего за пять лет на поддержку и развитие виноградарства в регионе было направлено 3 млрд рублей, из которых 832 млн рублей выделили в 2026 году.

​Кроме того, в ведомстве отметили, что до конца года в регионе планируется посадить 800 га новых виноградников. Для этого будут использованы саженцы собственного производства, регион уже вышел на самообеспечение в этом направлении