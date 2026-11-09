Иран может полностью лишиться нефтяных доходов – Рубио

Марко Рубио заявил, что Иран может в ближайшем будущем потерять возможность экспортировать нефть.

Иран в обозримой перспективе может потерять возможность поставлять нефть на внешние рынки и получать доходы, заявил глава американской дипломатии Марко Рубио. По словам Рубио, к этому приведет политика американского экономического давления.

"Когда эта нефть закончится, Иран перестанет получать доходы. Вы говорите, что американские санкции действовали и раньше. Однако Иран никогда прежде не сталкивался с ситуацией, когда он фактически не может поставлять энергоносители на мировой рынок. Кроме того, мы предпринимаем и другие меры, о которых я не могу говорить, но которые оказывают огромное влияние на иранскую экономику"

– Марко Рубио

Как подчеркнул госсекретарь, Китай в ближайшем времени не сможет покупать иранскую нефть. По словам Рубио, объем перевозок ресурсов через Ормуз почти полностью восстановился.