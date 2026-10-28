Парламент 26-го созыва начал работу в Израиле

Парламентские выборы в Израиле состоялись в двадцатых числах октября. Сегодня депутаты собрались на первое заседание, его открыл президент страны.

Во вторник, 10 ноября, в Израиле состоялось официальное открытие Кнессета (парламента) 26-го созыва, на котором присягу принесли все 120 депутатов. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Присягу принесли 46 новых депутатов Кнессета, а также 74 депутата, переизбранных или возвращающихся в парламент.

Официально первое заседание нового состава парламента открыл президент еврейского государства Ицхак Герцог. Согласно традиции, он три раза ударил по парламентской трибуне специальным молоточком, дав тем самым сигнал к началу первой пленарной сессии.

После этого все 120 депутатов по очереди принесли присягу.

Напомним, парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. Всего в парламент прошло 11 партий. Блок Биньямина Нетаньяху ("Ликуд» и союзники) получил 20,51% голосов.