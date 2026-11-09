Горный курорт Эльбрус запускает горнолыжный сезон 11 ноября

Новый горнолыжный сезон Эльбрус в Кабардино-Балкарии запускает 11 ноября, при этом официальный праздник по случаю его открытия запланирован на первые выходные декабря.

Горный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии 11 ноября запускает горнолыжный сезон 2026/2027. Об этом сообщает администрация курорта.

"Открываем горнолыжный сезон. Кататься будем по трассе "Гарабаши - Мир""

- Администрация курорта

Официальный запуск сезона на Эльбрусе и праздник по случаю его открытия запланированы на первые выходные декабря. По данным пресс-службы АО "Кавказ.РФ", в этом году мероприятие пройдет в формате гастрофестиваля, на котором местные предприниматели представят свои заведения и продукцию на поляне Азау.

В новом сезоне на курорте будут доступны сеть горнолыжных трасс и канатных дорог, включая новую зону катания в восточном секторе на высотах 3300-3500 м с двумя современными канатными дорогами и шестью трассами общей протяженностью 5,2 км.