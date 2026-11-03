Лавров оценил диалог США в сфере коллективной безопасности

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит диалог с Москвой по коллективной безопасности.

Российская сторона надеется на то, что администрация США продолжит диалог по достижению коллективной безопасности, такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он заявил он на пленарном заседании Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

По словам Лаврова, при обсуждении параметров коллективной безопасности Россия ожидает достижения честного баланса интересов.

"Мы очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться"

– Сергей Лавров

Он отметил, что современные угрозы евразийской безопасности на сегодняшний день никуда не исчезли, в связи с чем своевременная кооперация для их нейтрализации необходима.

"Когда говорим о евразийской безопасности... Она должна включать в себя борьбу с терроризмом, другими современными угрозами, которые, по нашей оценке, никуда не исчезнут в обозримой перспективе"

– Сергей Лавров