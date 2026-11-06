Трамп заявил о серьезном ущербе для ВПК Ирана после ударов США

Как заявил Дональд Трамп, Иран потерял свыше 80% заводов по производству ракет и БПЛА после ударов США. Однако в самом Иране эти данные опровергают.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что военным предприятиям Ирана был нанесен существенный урон в ходе американских ударов. По словам Трампа, Иран смог сохранить только 10% заводов по выпуску ракет, а также 15% предприятий, которые специализируются на беспилотниках.

Как отметил президент США, необходимости в новой операции, скорее всего, не будет, так как Тегеран настроен на сделку.

"Они так сильно хотят заключить сделку"

– Дональд Трамп

Слова Трампа расходятся с официальными заявлениями Тегерана. Так, в августе бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил, что Иран восстановил свыше 85% оборонной промышленности.