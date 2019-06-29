В 2026 году международные валютные резервы Грузии достигли $8,25 млрд, таким образом обновив исторический рекорд, сообщили в Национальном банке страны.

Согласно данным Национального банка Грузии, в ноябре 2026 года международные валютные резервы страны достигли исторического рекорда в $8,25 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы резервов стали больше на 47,2%, или $2,64 млрд.

Отмечается, что наиболее активный их рост пришелся на октябрь, когда они увеличились на $82,6 млн.

Как пояснили в Национальном банке, одной из главных причин такого роста стало продолжение начатой в 2024 году программы по приобретению золота.

В связи с этим в октябре было закуплено этого драгметалла на сумму $400 млн, а в июне на эти цели регулятор выделил $100 млн.

Согласно данным Национального банка Грузии, золотой запас страны увеличился с 250 тыс до 350 тыс унций (примерно 10,9 т), в целом его стоимость достигла $1,365 млрд.

"Накопление золота позволит повысить устойчивость резервов к колебаниям на мировых финансовых рынках. Сейчас на монетарное золото приходится 16,6% международных резервов страны"

– Национальный банк Грузии

Объем приобретенных валюты и активов составил $3,37 млрд за первые девять месяцев текущего года, заявили в регуляторе.