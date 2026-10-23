Махачев намерен в скором времени завершить карьеру

Ислам Махачев подтвердил свое желание завершить карьеру в скором времени. Свой последний на данный момент бой он провел в конце лета против Иэна Гэрри.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев собирается в скором времени завершить карьеру. Об этом он поведал на пресс-конференции в преддверии чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

"Я говорил, что у меня будет один из последних боев. Я на финишной прямой"

– Ислам Махачев

При этом он подчеркнул, что после завершения карьеры не планирует полностью оставлять спорт.

"Буду поддерживать форму. Жизнь – это борьба"

– Ислам Махачев

Напомним, последний на данный момент поединок 35-летнего российского бойца состоялся в августе нынешнего года. На турнире UFC 330 в Филадельфии (США) он одолел представителя Ирландии Иэна Гэрри и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Всего на счету Махачева 29 побед и 1 поражение в MMA.