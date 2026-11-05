Нетаньяху заявил о начале партнерства с США

Биньямин Нетаньяху заявил о прекращении военной поддержки со стороны США, назвав это переходом к партнерству.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху высказался относительно недавнего заявления лидера США Дональда Трампа, который заявил о прекращении военной поддержки Израиля. Нетаньяху заявил о переходе к формату партнерства с Вашингтоном, что говорит о силе экономике еврейского государства.

"Сегодня Израиль обладает сильной и стабильной экономикой. Переход, инициированный премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом, от помощи к партнерству свидетельствует о прочности и зрелости наших отношений, а также об их способности адаптироваться и оставаться устойчивыми с течением времени"

– Биньямин Нетаньяху

Дональд Трамп ранее заявил, что США прекратят оказывать военную поддержку Израилю на $4 млрд ежегодно. По словам Трампа, это делается по инициативе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.