Турция прекратила импорт туркменского газа через Иран

Власти США потребовали у Турции прекратить поставки газа из Туркменистана, которые велись в страну через Иран: американская сторона сочла сделку нарушением ее санкционного законодательства в отношении исламской республики.

Власти Турции по требованию США вынуждены были отказаться от планов по импорту туркменского природного газа через территорию Ирана после того, как Вашингтон заявил о возможных аналогичных санкциях в отношении Анкары, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, передает Middle East Eye.

"Мы остановились из-за того, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США) каким-то образом было вовлечено в это"

- Альпарслан Байрактар

Поставки по этой схеме велись с марта 2025 года: трехстороннее соглашение предусматривало транзит через иранские трубопроводы с севера ИРИ до западных границ Турции до 1,5 млрд кубометров голубого топлива в год, передает Sputnik Азербайджан.

Лицензия, полученная турецкой государственной компанией Botas, действовала до 2033 года, но уже в октябре 2025 года Ашхабад приостановил поставки из-за коммерческих разногласий по цене и объемам транзита топлива. А сейчас препятствием для них стало обострение отношений между США и Ираном и санкционные угрозы Вашингтона в отношении Анкары: американская сторона сочла сделку нарушением санкционного законодательства, пояснил глава турецкого Минэнерго.

Впрочем, этот вариант для Турции не критичен: у страны есть альтернативные варианты для обеспечения импорта газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана, давним и проверенным его поставщиком выступает и Россия, обеспечивающая 33% турецкого газового рынка, добавил Альпарслан Байрактар.