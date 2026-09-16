Спикер парламента Грузии призвал посла Евросоюза сменить тон

Шалва Папуашвили раскритиковал посла ЕС в Грузии за последнее высказывание в адрес республики. Он отметил, что европейскому дипломату следует отказаться от такой манеры общения.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к послу Евросоюза в Тбилиси Павлу Герчинскому с призывом отказаться от агрессивного, претенциозного и поучительного тона в общении с властями республики.

"Первая рекомендация, которую я хотел бы ему дать, – понизить тон. Дипломат, аккредитованный в Грузии, не должен разговаривать с грузинскими властями агрессивно, претенциозно и поучительно"

– Шалва Папуашвили

Он напомнил, что Грузия является частью Европы принимает европейские законы. Если принятые в республике законы не соответствуют вкусам Герчинского или Брюсселя, это уже другой вопрос, добавил спикер парламента.

"Где мы находимся? В Америке, Китае или где-то еще? Мы – Европа. Что значит "европейские"? Мы принимаем европейские законы, мы и есть Европа. Если господин Герчинский считает себя каким-то жрецом Европы и объясняет нам, что такое Европа, то пусть объясняет это кому-нибудь из своего окружения"

– Шалва Папуашвили

Ранее Герчинский заявил, что Грузии для членства в ЕС необходимо принимать европейские, а не американские, российские или китайские законы. В частности, он отметил, что закон о прозрачности иностранного влияния не соответствует законодательству и ценностям ЕС, поэтому Брюссель выступает за его отмену.