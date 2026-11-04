Вестник Кавказа

Главы МВД Грузии и Казахстана обсудили развитие сотрудничества

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Астана нацелены развивать диалог на уровне правоохранительных ведомств.

Главы правоохранительных ведомств Грузии и Казахстана Сулхан Тамазашвили и Ержан Саденов провели встречу, в рамках которой обсудили расширение сотрудничества, рассказали в пресс-службе МВД Грузии. 

Стороны подчеркнули важность обмена опытом и передовыми практиками в правоохранительной деятельности. 

"Стороны сосредоточились на важности обмена опытом и передовыми практиками в сфере правоохранительной деятельности. Также были обсуждены планы на будущее и возможности укрепления сотрудничества"

– МВД Грузии 

Тамазашвили выразил благодарность своему казахстанской стороне за приглашение посетить Астану. Сообщается, что в переговорах также принимал участие замглавы грузинского МВД Рони Месхи.

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