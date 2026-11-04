Главы МВД Грузии и Казахстана обсудили развитие сотрудничества

Тбилиси и Астана нацелены развивать диалог на уровне правоохранительных ведомств.
Главы правоохранительных ведомств Грузии и Казахстана Сулхан Тамазашвили и Ержан Саденов провели встречу, в рамках которой обсудили расширение сотрудничества, рассказали в пресс-службе МВД Грузии.
Стороны подчеркнули важность обмена опытом и передовыми практиками в правоохранительной деятельности.
"Стороны сосредоточились на важности обмена опытом и передовыми практиками в сфере правоохранительной деятельности. Также были обсуждены планы на будущее и возможности укрепления сотрудничества"
– МВД Грузии
Тамазашвили выразил благодарность своему казахстанской стороне за приглашение посетить Астану. Сообщается, что в переговорах также принимал участие замглавы грузинского МВД Рони Месхи.