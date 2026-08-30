Умар Нурмагомедов взял паузу в боях в UFC

Последний раз Умара Нурмагомедова состоялся минувшим летом на турнире UFC в Китае. Его соперником был представитель этой страны Сонг Ядонг.

Менеджер бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда спортсмен может провести свой следующий бой.

Он подчеркнул, что пока Нурмгагомедов взял небольшую паузу в боях.

"Хороший вопрос, на который пока не могу ответить. Небольшую паузу взял Умар, чтобы собраться, вернуться. Сейчас как раз схватка по борьбе в RAF будет, в ноябре против Юрайи Фейбера, очень интересно"

– Ризван Магомедов

Он предположил, что возвращение Умара в октагон произойдет в начале 2027 года.

Напомним, свой последний на данный момент бой Умар Нурмагомедов провел в августе на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Его соперником был представитель Китая Сонг Ядонг. Победу одержал китайский боец.