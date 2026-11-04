Утечка на газопроводе оставит без газа часть жителей Махачкалы

В Махачкале из-за утечки газа временно не будет газоснабжения в двух районах города. Аварийно-восстановительные работы планируется начать завтра утром.

Два района Махачкалы временно останутся без газоснабжения в результате утечки газа, обнаруженной на газопроводе высокого давления в поселке Семендер. Об этом сказано в сообщении, распространенном Минэнерго Дагестана.

Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам утром 6 ноября.

"В связи с проводимыми работами с 07:00 будет временно прекращена подача газа с ГРС "Северная". Под временное отключение попадут абоненты, получающие газ от данной ГРС, в том числе на следующих территориях: от Троллейбусного кольца по проспекту Акушинского до "Северного поста ГИБДД"; поселки Семендер, Учхоз, Красноармейск, Шамхал; микрорайон Махачкала-1; улица Магомедтагирова и прилегающие улицы"

– пресс-служба ведомства

Уточняется, что газоснабжения временно не будет у части чителей Кировского и Советского районов.