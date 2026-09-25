"Архыз" осенью стал популярнее у туристов на 15%

В этом году туристы увеличили спрос на "Архыз" на 15%. За два месяца горный курорт посетили 95 тыс человек.

Горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии принял в сентябре-октябре 95 тыс отдыхающих, что превышает показатели прошлого года за тот же период на 15%, рассказали в пресс-службе курорта.

В основном отдых на Архызе выбирают осенью туристы из регионов ЮФО и СКФО, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, пишет РБК Кавказ.

"В числе наиболее востребованных у туристов активностей назывались подъем по канатной дороге "Орбита", посещение смотровых площадок и экстрим-парка на высоте более 3 тыс метров, где расположены высокогорные качели и подвесной мост"

– пресс-служба курорта

В настоящее время на Архызе осуществляется подготовка к зимнему сезону, который на курорте рассчитывают запустить в начале декабря.