Эрдоган хочет обсудить с Путиным украинское урегулирование

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения деталей украинского урегулирования.
Соответствующее заявление он сделал в процессе общения с журналистами по возвращении из Сеула.
Как пояснил турецкий лидер, он хотел бы пообщаться с российским коллегой и поделиться с ним итогами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"После этой встречи с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Он подчеркнул, что важно предпринимать дипломатические шаги для прекращения конфликта между Россией и Украиной путем переговоров.
По словам Эрдогана, "Турция делает и продолжит делать все возможное, чтобы открыть путь к миру".
"Наши соответствующие представители, прежде всего министр иностранных дел, проведут контакты со своими коллегами и, надеюсь, подготовят российскую сторону к этим переговорам"
– Реджеп Тайип Эрдоган