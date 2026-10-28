Эрдоган хочет обсудить с Путиным украинское урегулирование

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдроган заявил о стремлении провести переговоры по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения деталей украинского урегулирования.

Соответствующее заявление он сделал в процессе общения с журналистами по возвращении из Сеула.

Как пояснил турецкий лидер, он хотел бы пообщаться с российским коллегой и поделиться с ним итогами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"После этой встречи с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что важно предпринимать дипломатические шаги для прекращения конфликта между Россией и Украиной путем переговоров.

По словам Эрдогана, "Турция делает и продолжит делать все возможное, чтобы открыть путь к миру".

"Наши соответствующие представители, прежде всего министр иностранных дел, проведут контакты со своими коллегами и, надеюсь, подготовят российскую сторону к этим переговорам"

– Реджеп Тайип Эрдоган