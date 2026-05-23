Армянские поставщики получили $40 млн поддержки от правительства

Поддержка экспортеров обошлась Армении в этом году примерно в $40 млн. В Минэкономики Армении рассчитывают, что в 2027 году субсидии бизнесу не понадобятся.

В этом году правительство Армении на субсидирование экспортеров для выхода на альтернативные рынки в условиях ограничений на поставки армянских товаров в Россию выделило около 15 млрд драмов (порядка $40 млн), сообщил глава Минэкономики страны Геворк Папоян в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год в парламенте.

Министр отметил, что изначально в бюджете на 2026 год были запланированы субсидии в объеме около 2 млрд драмов, но ограничения на поставки в Россию привели к тому, что субсидии пришлось сильно увеличить.

"В начале 2026 года мы, конечно, не могли их предусмотреть и не хотим предусматривать их на следующий год, потому что считаем их необоснованными и думаем, что в результате переговоров эти ограничения будут сняты"

– Геворк Папоян

Он уточнил, что в Армении воспринимают ограничения, введенные Роспотребнадзором, как экономический спор, по данному вопросу Ереван подал обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Отметим, что в проекте бюджета Армении на 2027 год на субсидии экспортеров заложен лишь 1 млрд драмов.